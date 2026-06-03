Violento choque de camionetas en la Ruta 5

Este martes 2, un siniestro vial ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 5, en jurisdicción del partido de Mercedes, generó alarma en la comunidad debido al fuerte despliegue de los servicios de emergencia, aunque afortunadamente no se lamentaron consecuencias graves.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:45 horas en las inmediaciones de la conocida estación de servicios “La Picada”, donde, por causas que se intentan establecer, colisionaron dos camionetas.

A raíz del impacto, el conductor de uno de los rodados —que sería oriundo de la ciudad de Chivilcoy— sufrió múltiples heridas cortantes. Fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME hacia el Hospital Blas Dubarry. Según se informó, el paciente ingresó al nosocomio público local consciente y lúcido, donde permanece bajo observación y asistencia médica.

Por su parte, el conductor de la otra camioneta involucrada solo presentó algunos golpes menores y recibió atención en el lugar, manifestando su deseo de no ser trasladado al centro asistencial.

En el sector del accidente trabajó de manera coordinada el cuerpo de Bomberos Voluntarios, personal médico del SAME, Policía y la guardia de Protección Civil. Actualmente, las fuerzas de seguridad y emergencias continúan con las tareas de rigor en la calzada para lograr que el tránsito vehicular en la ruta se normalice rápidamente.

Data Posta