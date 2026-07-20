Obregagro acompaño el desarrollo de la UPA de la Regional Aapresid 9 de Julio Casares

El marco de la UPA de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares fue oportuno para la agronomía Obreagro de Gral. Viamonte en presentarse oficialmente ante productores del partido de 9 de Julio, ya que la empresa fue uno de los auspiciante del encuentro realizado esta ultima semana en Sociedad Rural de 9 de Julio.

En ese escenario, el Ing. Agr. Juan Bautista Artola, Técnico comercial de Obreagro en 9 de Julio, nos detalla el trabajo acerca del trabajo de la Agronomía y el trabajo en el partido de 9 de Julio. La empresa tiene en su portfolio, insumos de Corteva, Stoller, FMC entre otros.