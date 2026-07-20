Felipe Ballester, el hombre que no abandona la ganadería, aunque esta, este en la lona

El reciente remate de Estancia La Valentina en la Sociedad Rural de Bolívar convoco por tercer año consecutivo, en esta oportunidad entre 200/250 productores ganaderos llegados de todo el pais, para hacer un lote de las 1500 vaquillonas que la empresa ganadera de Pellegrini (BA), propiedad de la familia Ballester.

Hasta allí uno puede pensar un remate mas, pero no fue uno mas. La historia de La Valentina tiene mas de un siglo haciendo ganadería en Argentina y eso es un gran valor, segundo la empresa agropecuaria siempre estuvo en manos de la misma familia, Ballester, segundo valor podríamos enfatizar. En tercer lugar, la empresa nunca se desprendió de la ganadería, aun en los peores momentos de esta, por ejemplo cuando un par de zapatos valía mas que una vaca. Y cuarto pilar y no menor, la continuidad de la misma, ya que como nos comento Don Felipe Ballester, hoy cuarta generación de productores en la empresa, están los hijos, es el caso de Felipe, también conocido como «Felipon».

Este hombre de 73 años, con un rostro curtido mas por galopar el campo, que por la vida se siente con fuerzas y continuidad para transferir la sabiduría que su abuelo y su padre supieron darle, cuando a sus 13 años al terminar la escuela se sumo al trabajo en el campo con la ganadería.

En dialogo con El Regional Digital, Don Felipe Ballester, sintetiza que la suya «fue una familia netamente ganadera de toda la vida cuando no valía nada la hacienda. M e acuerdo que mi padre decía, «No, yo muero abrazado con las vacas.» y como un legado, agrego, y bueno, uno lo siguió a él y mi hijo, lo sigue a uno». conto con alegría.

Don Felipe recordando que su bis abuelo, su abuelo y su padre, a lo que se sumo el, trabajar y vivir en el campo, hoy esta su hijo que tras culminar sus estudios secundarios se sumo a las labores junto a su padre. Se siente agradecido a Dios, por estar vivo, «desde arriba puedo un poco supervisar otras cosas», mientras su hijo continua.