El reclamo de vecinos de El Provincial por hechos de inseguridad, les paro la sesión a Concejales

La sesión del Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio dada el pasado jueves 16 dentro de los temas tratados, además del uso de Banca Ciudadana por parte de la comunidad educativa de la Escuela Especial Nº 501, al momento de tratar temas del orden del día, los ediles tenían detrás suyo un grupo de unos 40/50 vecinos de la localidad de El Provincial, quienes se hicieron presentes en el recinto legislativo, ya que se trataría una documentación presentada por el bloque LLA, que solicito la reparación del edificio donde en algún momento funciono la Posta de Seguridad, luminarias, cámaras de seguridad, un móvil de policía, además de personal policial.

Recordemos que en la localidad, datos del ultimo Censo poblacional, la localidad cuenta con unos 1.000 habitantes, y tal como hemos publicado los vecinos de dicha localidad vienen denunciando públicamente hechos de inseguridad que les empieza a preocupar y a movilizar, entre ello solicitaron una reunión con autoridades municipales y policiales, hecho que aun no se ha dado, a pesar del compromiso municipal de convocar a esa reunión.

Sin embargo durante la sesión la insistencia de los vecinos en reclamo a los ediles del partido obligo en que se solicitara un cuarto intermedio, para escuchar a los vecinos que no se callaban nada y recriminaron fuertemente al oficialismo, a pesar que el concejal Julio Bordone trato de no solo escucharlos, sino también hablarles a los mismos.

Seguridad sin parches en El Provincial

En dialogo con vecinos, por parte de El Regional Digital, reclamaron «queremos dejar primero asentado que desde el 2021 la sociedad de El Provincial no tenemos personal policial de forma permanente, esto nos deja en una situación de completa desprotección, queremos dejar en claro que como pueblo no estamos pidiendo parches, la inseguridad no puede tener parches, nosotros queremos que haya personal policial permanente, no queremos patrullas, no queremos que pasen, pongan la sirena, pasen un rato, se hagan presente, por lo que necesitamos personal policial permanente, es una oportunidad para nuestro pueblo y queremos dejar en claro también, hoy acá que nosotros como pueblo no nos vamos a quedar callados, nuestra voz y nuestra firmeza por la defensa de nuestros derechos para nuestra seguridad no nos vamos a callar», disparo Georgina, vecina del pueblo de manera enérgica, a lo que agrego «necesitamos personal policial permanente, arreglo de luminarias, cámaras y medidas porque realmente como pueblo nos están dejando desamparados», aseguro.

Ana otra vecina recordó que hubo dos reuniones, en una pedimos que estén presentes las autoridades, y hasta ahora no tuvimos ninguna, reunión, no mandaron ninguna documentación, ninguna carta, nada, estamos a la espera por eso hoy nos presentamos todos los vecinos que pudimos venir y acá al Concejo Deliberante, peleando por nuestro derecho a la seguridad, puntualizo.