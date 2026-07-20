La derrota no frenó el apoyo: miles de argentinos salieron a bancar a la Scaloneta

La final del Mundial 2026 terminó con una dolorosa derrota por 1-0 frente a España, pero el resultado no cambió el sentimiento de los argentinos hacia la Selección. Apenas finalizó el partido, miles de hinchas se movilizaron de manera espontánea hacia el Obelisco para reconocer a un equipo que volvió a dejar al país entre los mejores del mundo.

Con banderas, camisetas y cánticos, los fanáticos coparon el centro porteño en una muestra de apoyo que dejó en claro que el cariño por la albiceleste va mucho más allá de un resultado. Lejos de los reproches, la gente eligió agradecer el esfuerzo de un plantel que estuvo a un paso del bicampeonato.

Las imágenes en distintas ciudades reflejaron el mismo mensaje: la derrota dolió, pero no borró el orgullo por una Selección que volvió a disputar una final del mundo y mantuvo intacta la conexión con su gente.

Porque, incluso sin la copa, la Scaloneta volvió a recibir el reconocimiento de un país entero que decidió acompañarla también en el momento más difícil.