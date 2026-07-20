Fabian Beltran asumio como sub secretario de seguridad en el municipio de 9 de Julio. Que dijeron de El Provincial

En la mañana de este lunes sobre hora del medio dia la Intendente Municipal, María José Gentile, encabezó la presentación oficial del nuevo Subsecretario de Seguridad y Tránsito, Fabián Beltrán, y de la nueva Directora de Gestión Ambiental, Oriana Malavolta, quienes desde hoy asumirán sus respectivas funciones dentro del Departamento Ejecutivo.

Fabián Beltrán, Comisario Mayor (R) y oriundo de la localidad de Patricios, volverá a ocupar la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, cargo que ya había desempeñado entre los años 2022 y 2024. Su designación se produce tras la renuncia presentada por Walter Depaoli quien explico que por motivos personales debió dejar el cargo.

Beltrán cuenta con una extensa trayectoria en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, experiencia que aportará nuevamente al trabajo en materia de prevención, seguridad y tránsito en el distrito.

Por su parte, Oriana Malavolta asumió como Directora de Gestión Ambiental. Es abogada y posee una especialización en Derecho Ambiental, formación que fortalecerá el desarrollo de políticas vinculadas al cuidado del ambiente, la sostenibilidad y la gestión ambiental del partido. Malavolta ya venia cumpliendo funciones en el Municipio de 9 de Julio, informo la funcionaria.

Del encuentro participo el Jefe de Policia Comunal de 9 de Julio, Comisario Insp. Carlos Barrena, el Comiario Juan Jose Davila, Jefe de Comisaria 9 de Julio, el Secretario de Gobierno, Federico Aranda y el Secretario de Urbanismo, Arq. Martin Banchero y durante la presentación, la Intendente dio la bienvenida a ambos funcionarios y destacó la importancia de seguir consolidando equipos de trabajo comprometidos con la gestión y con el objetivo de brindar respuestas a las necesidades de los vecinos del distrito.

Reclamo de seguridad en El Provincial

La presentación ante la prensa fue oportuno para consultar sobre la situación de inseguridad que denuncian los vecinos del pueblo, a lo que el propio Beltran dijo conocer y que van a estar trabajando para dar respuesta a esta situación.

Por su parte, Gentile subrayo que ya han pedido reunion con el Super Intendente de Seguridad Region Oeste II, además de las gestiones que se vienen haciendo ante el Ministerio de Seguridad de la provincia, queremos reunirnos con los vecinos alcanzando respuestas, informo la jefa comunal de 9 de Julio, ante la consulta de El Regional Digital.

Dirección de Medio Ambiente

Por su parte, Oriana Malavolta informo que tras la reunion y el pedido de la Intendente Gentile, el objetivo es seguir trabajando con escuelas, potenciar el trabajo de separación, llegar con mayor difusión a los vecinos, impulsar un trabajo con industrias para tener una ciudad mas limpia y una conciencia de saber cuidar el medio ambiente, puntualizo la titular de la cartera de Gestion Ambiental.