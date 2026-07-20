Un vecino de Dudignac fue victima de un intento de robo cuando miraba el partido Argentina-España

En la jornada de este ultimo domingo en horas de la tarde/noche, cuando se disputada el partido final de la copa mundial de futbol, entre Argentina y España un masculino ingresa por la fuerza a un domicilio de calle Saralegui, a metros del Club Atlético Dudignac, y en el interior de la vivienda se encontraba su propietario a quien empujo al piso e intento sustraer dinero en efectivo no logrando su cometido, en virtud de encontrarse en el domicilio un hijo de la víctima, por lo que malviviente se da a la fuga.

Conforme se conoció el delincuente usaba casco por lo que la victima no pudo dar mayores precisiones, sin embargo se movilizaba en una motocicleta, la que dejo abandona en cercanías del lugar, ya que ya fue secuestrada por la policía de la Sub Comisaria Dudignac.

El hecho delictivo fue caratulado «TENTATIVA DE ROBO AGRAVADO», por lo que Personal Policial esta abocado a la investigación en procura de identificación delincuente, con intervención dela UFI nro. 2 Dpto. Judicial Mercedes.