Qué va a pasar con el feriado decretado por Javier Milei: la decisión de la Selección

La incógnita sobre el feriado nacional por la llegada de la Selección argentina continúa abierta y está cada vez más lejana la posibilidad de que haya algún evento en el que participen los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Además, no se sabe cuántos jugadores volverán al país y, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, son muchos los que se quedarán en Estados Unidos para de ahí irse de vacaciones o partir a sus lugares en Europa. Entre los que no regresan están Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

En tanto, está confirmado que no hay chances que la Selección vaya a la Casa Rosada, según le confirmaron a la Agencia NA allegados al plantel nacional. Y sin Messi, no habrá ningún tipo de organización masiva para el equipo.

La primera decisión que tomaron los jugadores argentinos fue la de no hablar con la prensa luego de la derrota ante España. «Estoy yo acá hablando con ustedes porque los chicos no quieren hablar y es comprensible», declaró Lionel Scaloni.

Los jugadores se fueron en fila india, todos juntos, del estadio donde se jugó la final del Mundial 2026 y solo hubo saludos a distancia con los periodistas presentes en el lugar.

En forma inesperada, se supo horas después del partido que no todos los jugadores de la Selección argentina volverían al país.

Esta noticia la dio a conocer la AFA, a traves de sus redes sociales pero en un comunicado donde lo más importante aparece sobre el final de la nota: «Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso».

La entidad en su comunicación agradecio a cada argentino que acompaño al equipo durante el Mundial 2026, y se supo que Cristian Romero, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás Paz viajarán directo a Europa, para reincorporarse a sus respectivos equipos luego de unos días de descanso.

A pesar de que el Jefe de Estado había supeditado la norma laboral a la voluntad y al cronograma del plantel, el mensaje difundido por la entidad con sede en la calle Viamonte no hizo alusión alguna al feriado, ni tampoco a la propuesta de utilizar la Casa Rosada para un eventual reencuentro con los fanáticos.

El Gobierno espera la respuesta de la Selección

Javier Milei anunció que iba a declarar feriado o día no laborable como parte del operativo de regreso, pero la definición quedó atada a la planificación de la AFA y del propio plantel.

En las próximas horas desde la Selección argentina se le informará al Gobierno que no serán parte de ningún tipo de celebración masiva, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas

Y la nota cierra con algo que parece ser más una despedida: «Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán».

Finalmente se conoció que Messi y De Paul se fueron directamente a Miami, donde viven, a reencontrarse con sus familias y no se descarta que viajen hacia Argentina en los próximos días.