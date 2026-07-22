Violento accidente vial en ruta nacional 5

En la mañana de este martes 21, siendo las 07:50 horas, se produjo un violento siniestro vial sobre la ruta nacional 5, en jurisdicción del partido de Mercedes.

El evento ocurrió a la altura del kilómetro 100,600 cuando una pickup up Volkswagen Amarok, color gris, dominio OPK478, que era conducida por el mercedino Oscar Alberto Siri, de 47 años, quién circulaba en sentido Mercedes-Suipacha embiste violentamente el lateral izquierdo de un automóvil Renault Megane, color negro, dominio HHN424, que era conducido por Francisco Lautaro Pérez de 27 años también domiciliado en Mercedes, quién a raíz de la violencia del impacto debió ser rescatado por personal de emergencias, trasladado de inmediato al hospital Blas Dubarry con heridas de carácter grave sin riesgo de vida, en tanto el conductor de la pick up resultó ileso.

El siniestro ocurrió cuando el conductor del Renault Megane, quien es númerario del Comando de Prevención Rural Mercedes (CPR) que se hallaba estacionado en la banquina intenta girar hacia la izquierda con el fin de atravesar la ruta y bajar a un camino de tierra para dirigirse a tomar servicio sin percibir la presencia del la Volkswagen Amarok que circulaba detrás que lo colisiona en el lateral izquierdo, luego del choque la pick up queda en el medio de la calzada en sentido opuesto al que circulaba y el automóvil en la zona de prestamo de la mano de circulación Mercedes-Suipacha.