Estuvieron Sturzenegger y Quirno: el posible cambio en el financiamiento del instituto que promociona la carne se coló en un selecto almuerzo en la Rural

El presidente de la Sociedad Rural Nicolás Pino saluda al canciller Pablo Quirno –

SRA

El vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no integró esa mesa ya que no fue invitado. Compartió el almuerzo en otra mesa, con integrantes de su lista, entre ellos Santos Zuberbuhler y Santiago del Solar. Vale recordar que en septiembre próximo Pereda enfrentará en elecciones a Pino.

En la mesa principal, la cantidad de asistentes hizo que el almuerzo se fragmentara en distintas conversaciones, según confiaron fuentes al tanto de lo que allí sucedió. Se habló de temas generales del sector agropecuario, de iniciativas que hoy atraviesan el Congreso y de la agenda habitual entre el Gobierno y las entidades rurales. “Abordamos temas de interés para el sector agropecuario y para el desarrollo del país, la situación actual del agro y el futuro productivo de la Argentina. La reunión se desarrolló en un clima de diálogo abierto y constructivo, confirmando la importancia de sostener espacios de intercambio entre el sector público y el privado para impulsar políticas que fortalezcan la producción, la inversión y el crecimiento del país. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo el diálogo institucional y el trabajo conjunto con las autoridades nacionales en favor del desarrollo del campo y de toda la Argentina”, publicaron en la red social de la entidad.

Sin embargo, entre los dirigentes se manejaba la posibilidad de que Sturzenegger les anticipara si va a avanzar sobre el futuro del Ipcva. Desde que comenzó la Exposición, en los pasillos de la Rural venían circulando versiones sobre un proyecto de ley impulsado desde el Ministerio de Desregulación que modificaría la Ley 25.507 y reemplazaría el actual sistema de aportes obligatorios por uno de contribuciones voluntarias.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, habla con el ministro Federico Sturzenegger – SRA

Horas antes del almuerzo, en una entrevista con Valor Agregado Agro, Odriozola había expresado esa “preocupación”. Según explicó, eliminar el financiamiento obligatorio pondría en riesgo la sustentabilidad del organismo, ya que difícilmente los productores continúen aportando de manera voluntaria. También remarcó que “el Ipcva es uno de los organismos de promoción más pequeños en comparación con sus equivalentes internacionales”, donde los aportes suelen ser obligatorios e, incluso, complementados con fondos estatales. Actualmente, el aporte ronda los $1170 por animal faenado y parte de esos recursos también contribuyen a cubrir gastos operativos del Senasa.

El debate por el futuro del organismo divide posiciones dentro de la cadena cárnica. Mientras algunos sectores consideran que el esquema obligatorio debe mantenerse para garantizar la promoción internacional de la carne argentina, otros sostienen que los aportes deberían quedar librados a la decisión de cada actor de la actividad.

Según distintas fuentes del sector, el tema también estuvo presente la semana pasada durante un almuerzo que mantuvo Karina Milei con dirigentes de la Sociedad Rural Argentina. Aunque desde el Ministerio de Desregulación no confirmaron oficialmente el contenido del proyecto, el borrador que circula entre referentes del sector propone una modificación integral del sistema de financiamiento del Ipcva. La iniciativa sustituye los actuales artículos 14 y 15 de la Ley 25.507 para crear un Fondo de Promoción integrado principalmente por contribuciones voluntarias, además de donaciones, legados, ingresos por servicios técnicos y rentas financieras.

Karina Milei estuvo días atrás en un almuerzo del Ipcva – IPCVA

El texto también establece un régimen de transición. Hasta el 30 de septiembre de 2027 convivirían los aportes obligatorios con las contribuciones voluntarias. Desde el 1° de mayo de ese año se reducirían los topes de las contribuciones exigidas a productores y frigoríficos y, finalmente, a partir del 1° de octubre de 2027 cesaría definitivamente la obligatoriedad de los aportes.

La propuesta instruye además al Senasa y a la Secretaría de Agricultura a “cesar” de aplicar percepciones y dejar de recaudar esos fondos desde esa fecha. Prevé que cualquier importe cobrado posteriormente sea reintegrado a los aportantes, salvo que estos manifiesten expresamente su voluntad de convertirlo en una contribución voluntaria.