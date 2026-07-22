Estuvieron Sturzenegger y Quirno: el posible cambio en el financiamiento del instituto que promociona la carne se coló en un selecto almuerzo en la Rural
A las 13 en punto, este martes el movimiento en uno de los accesos laterales del predio ferial de Palermo rompió con la rutina de la Exposición Rural. Custodiados por personal de seguridad de la Nación y de la entidad, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger ingresaron al predio y se dirigieron directamente al Restaurante Central. Ambos descendieron del vehículo por la puerta trasera del lugar y fueron sin escalas hacia la mesa que los esperaba junto a funcionarios de la Secretaría de Agricultura y directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Lo que comenzó como un almuerzo de agenda abierta terminó teniendo un tema que sobrevoló buena parte de las conversaciones: el futuro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), un organismo que el Ministerio de Desregulación tiene bajo análisis y cuyo esquema de financiamiento, hoy con aportes obligatorios que deben hacer productores y la industria frigorífica, podría modificarse de manera profunda para que pasen a ser voluntarios. Ante una consulta de La Nación las partes involucradas negaron, pese a lo que pudo saber este medio, que se haya hablado puntualmente del organismo.
En tanto, trascendió que la Mesa de Enlace, criadores y la industria frigorífica trabajan en un documento para rechazar cualquier cambio en el financiamiento del Ipcva.
Del encuentro participaron, además de Sturzenegger y Quirno, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el subsecretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe. Por la SRA estuvieron el presidente, Nicolás Pino; la vicepresidenta segunda, Eloísa Frederking; y el director y coordinador de la Comisión de Carnes, Carlos Odriozola.
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