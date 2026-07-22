Expectativas en Comodoro Py por su fiesta emblema: 23° Concurso del Chorizo Seco

La comunidad de Comodoro Py se prepara con muchas ansias para recibir el próximo 15 y 16 de agosto a miles de visitantes en la edición numero 23 de la Fiesta del Concurso del Chorizo Seco, organizada por una mas que entusiasta comisión de vecinos.

Todo comenzará este próximo sábado 15 de agosto a partir de las 20 horas, como siempre en el Club Agrario, con la actuación de la peña “Poncho y Tradición”, Alma Gaucha, Lucas Figgini, Sotreta, Miguel del Río y Quimera Folclore.

Para el día siguiente, domingo 16, desde la mañana se realiuza el tradicional encuentro de Peñas, mas el desfile institucional y el paseo criollo. Luego de espectáculos al aire libre con Cecilia Encina y Jesús Cardozo; la prueba de riendas y el entrevero de tropillas, coordinados por Roberto Curiale y Gustavo Andrade.

El broche de oro y plata fuerte llega a las 17:30, el salón del club con la apertura del Ballet Estampas Nativas, mas Cecilia Encina, Fejumas, Terruño Folk, Los Tordos y Leo Etchemendy.