Despiste de un transporte de carga en ruta 65, intervino Bomberos Dudignac

En la mañana de hoy miércoles 22, Bomberos Voluntarios de Dudignac fueron convocados por un despiste vehicular de un transporte de cargao en jurisidicion Dudignac, prestando tareas de auxilio en el lugar del hecho.

El operativo a cargo del Ayudante Principal, Leandro Lopez junto a otros 6 efectivos del Cuartel, se desarrolló en conjunto con personal de la Policía y del Hospital de Dudignac.

La dotación partió a las 5:50 a bordo del Móvil N° 8 y regresó al cuartel a las 7:00.



Fuente: Asoc Bomberos Voluntarios de Dudignac