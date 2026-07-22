Campaña 26-27: Un cultivo va por un nuevo recordó de producción

La Bolsa de Cereales brindo un positivo informe para el cultivo de Girasol de cara a la campaña 26/27, donde tras un relevamiento de precampaña para el cultivo se refleja un escenario optimista, aunque marcado por señales climáticas determinantes y una dinámica regional dispar.

La entidad cerealista destaco que tras el procesamiento de los datos obtenidos mediante consultas a su Red de Colaboradores, se observa que la intención de siembra se encuentra en una etapa de definición clave, bastante afianzada en el norte y sur agrícola, pero condicionada por la confirmación del desarrollo de un evento «El Niño» de considerable intensidad sobre la franja central, donde la superficie destinada a la oleaginosa tiene poca relevancia en el volumen nacional», informaron.

Los resultados preliminares reflejan que en el norte de la región agrícola la intención de siembra se mantiene firme y con tendencia al alza debido a las buenas reservas hídricas para encarar la producción de la oleaginosa, como cultivo anterior a soja o maíz. Por su parte, y como consecuencia de las proyecciones de campaña húmeda, en el centro del país el cultivo enfrenta un fuerte interés por expandir el área de maíz.

Sin embargo, en el sur, todavía lejos de iniciar la ventana de siembra y con mayor incertidumbre a futuro, los núcleos productivos del sur de Buenos Aires y La Pampa se perfilan como el motor de crecimiento con marcada tendencia a incrementar el área, capturando las hectáreas que no puedan implantarse con fina, y donde el girasol puede manifestar su potencial. Aun así, la concreción de estos planes de siembra está sujeta tanto a la disponibilidad de semilla, reportándose faltantes puntuales de híbridos oleicos y un stockeo preventivo por parte de los productores, como a la regularización de las condiciones agroclimáticas que permitan clarificar el escenario.

Bajo este marco, el área proyectada para el ciclo 2026/27 de girasol se ubica en 3 millones de hectáreas, imponiendo un nuevo récord histórico de superficie sembrada, ubicándose un 5,3 % por

encima de la campaña anterior, y superando en un 33,3 % por encima del promedio de los últimos 5 ciclos (Gráfico 1). No obstante, el cumplimiento de esta proyección de siembra queda sujeto a la evolución no solo de las condiciones agroclimáticas, sino también de las económicas durante la ventana de siembra.

ESTIMACIÓN DE SUPERFICIE

Análisis regional de la intención de siembra 2026/27

Entre las campañas 2020/21 y la 2024/25, la superficie destinada a girasol en la región NEA, independientemente de la intención de siembra inicial, no logró superar las 230 mil hectáreas,

principalmente debido a falta de humedad durante la ventana de siembra. Sin embargo, la productividad lograda por la oleaginosa en la 2024/25, sumada a la recuperación de área y el récord de producción alcanzados durante la campaña pasada, dispara por segundo año consecutivo la intención de expandir el área bajo la premisa de buena oferta hídrica para todo el ciclo 2026/27.

En contraparte, si bien no está del todo confirmado, la franja central del área agrícola presenta un escenario que va entre estabilidad y tendencia a la baja. Mientras que, en algunos departamentos de Santa Fe, se observan caídas importantes en la intención de siembra, explicadas por el pasaje de lotes a maíz ante la expectativa de mayores lluvias, en otros, los márgenes brutos del girasol se mantienen competitivos.

En Córdoba y San Luis, provincias que en los últimos años fueron expandiendo el girasol hasta más que duplicar el área promedio histórica, mantendrían estable la superficie, pese a que las reservas del perfil cargadas despiertan un fuerte interés por la siembra del maíz. Aun así, aseguran que el área final dependerá de la presión de la «chicharrita» en este cereal; de ser alta, el girasol capturaría esos lotes. En cuanto a los Núcleos, donde los productores son mayormente reticentes a la siembra de este cultivo, se dejarían de sembrar los lotes destinados a girasol en contextos de clima seco de campañas previas.

En cuanto a los núcleos girasoleros de Buenos Aires y La Pampa, se observan las perspectivas más optimistas, con incrementos previstos que oscilan entre el 5% y el 15%. Las dificultades de transitabilidad para la siembra de fina, están dejando lotes libres que podrían ser captados por la oleaginosa, ya que los productores consideran al girasol como el «cultivo más seguro”.

Perspectivas climáticas El otoño de 2026 ha estado marcado por la alternancia de factores regionales dominantes, que generaron condiciones de tiempo nublado y húmedo con precipitaciones moderadas en el este del área agrícola. En contraposición, la acción del viento frío y seco hacia el interior del continente permitió un secado paulatino de los perfiles tras la cosecha.

Este balance dejó reservas hídricas iniciales que ahora se enfrentan a la transición hacia un evento “El Niño” de considerable intensidad El invierno 2026 continuará bajo este contraste. Se espera la persistencia de precipitaciones moderadas a escasas predominando sobre el oeste del área agrícola, mientras que el este recibirá aportes de humedad más considerables. Sin embargo, hacia el final de la estación, la circulación tropical comenzará a imponerse sobre la polar, reactivando las lluvias de forma temprana sobre el noreste del país, oportunamente para iniciar la siembra de las regiones primicia.

Durante la primavera, la circulación tropical fortalecida por “El Niño” terminará de consolidarse. No obstante, podrían registrarse heladas tardías de moderada intensidad con foco en el sur de la Región Pampeana. Las precipitaciones se potenciarán significativamente hacia el este, que podrían dificultar las labores de siembra. En contraste, el oeste observará registros normales a superiores a la media, pero acompañados de temperaturas muy elevadas, lo que incrementará sustancialmente la demanda hídrica del cultivo.

Finalmente, durante el verano 2027, el fenómeno de “El Niño” alcanzará su máxima expresión, provocando precipitaciones abundantes en el norte de la Región Pampeana, con riesgo significativo de excesos hídricos. Si bien el interior del país recibirá aportes moderados, la presión sanitaria se mantendrá elevada en toda la región. Hacia el cierre de la estación, se prevé el retorno de los vientos polares, introduciendo el riesgo de heladas tempranas sobre el oeste del área agrícola y el sur de la Región Pampeana, pudiendo afectar a los cuadros que se encuentren transitando etapas críticas de definición de rendimiento.

En resumen, la campaña agrícola 2026/27 presenta un escenario climático marcado por la transición hacia un evento «El Niño» de considerable intensidad, el cual sucederá a un invierno predominantemente seco y con elevado riesgo de heladas. A nivel general, la decisión de siembra estará fuertemente condicionada por el temor a excesos hídricos y anegamientos en lotes bajos ante el pronóstico de precipitaciones superiores al promedio, sumado a la competencia con el maíz en zonas donde la humedad incentiva el paso al cereal. En términos regionales, mientras que el centro del país muestra una tendencia de estabilidad a la baja por el desplazamiento de área hacia el maíz de primera, el NEA y los núcleos girasoleros del sur de Buenos Aires y La Pampa proyectan una expansión del área de girasol, resultando en un mayor hectareaje nacional.

ESCENARIO ECONÓMICO DE GIRASOL 2026/27

Hasta la fecha, los precios internacionales de los principales aceites vegetales registraron subas interanuales. El aceite de soja encabezó el alza, con un salto de 49,8% hasta 1.765 usd/tn, seguido por el aceite de girasol con 1.510 usd/tn (+26,3%). Los aceites de colza (+19,6%, 1.498 usd/tn) y de palma (+18,2%, 1.105 usd/tn) también aumentaron, aunque de forma más moderada.

Esto surge como consecuencia del aumento de la demanda para biocombustibles, el aumento del petróleo crudo debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, la reducción de oferta en la región del Mar Negro debido a los bombardeos en puertos ucranianos y la preocupación de que el Sudeste Asiático produzca menos en los próximos meses.