El 1° Congreso Mundial de Hampshire Down se hace en Argentina, en la Expo Rural 2026

Del 21 al 24 de julio, en el marco de la Exposición Rural 2026, los criadores de la raza ovina Hampshire Down serán los anfitriones del primer Congreso Mundial de esa raza, que recibirá a representantes de Inglaterra, Irlanda, Colombia, Uruguay, Paraguay y Brasil, para compartir experiencias, participar de charlas técnicas y jurar a los mejores ejemplares.

«A partir de una visita que hicieron delegaciones de Reino Unido en años anteriores, donde vieron el lugar y el ambiente, nos animamos a organizar esto. Ellos son los dueños de la raza, porque es originaria de allá, pero vieron que acá es muy competitiva y nos propusieron este desafío», dijo Matías Márquez, vicepresidente de la Asociación de Criadores de Hampshire Down, que actualmente nuclea a más de 100 cabañeros de todo el país.

El biotipo argentino, relató también el productor, es uno muy buscado por sus atributos, que comparten similaridades con genéticas ingresadas desde Reino Unido y Nueva Zelanda. «Es netamente carnicera. Vos destetas un cordero precoz y en 90 días ya lo tenés listo para faena. Y tiene la particularidad de que no se pasa de grasa. Su carne es de muy buena calidad», afirmó Márquez.

Además de las exposiciones de cada delegación presente, el programa del Congreso incluye charlas sobre genómica –con especial foco en el scrapie, enfermedad que se detectó en el país este año-, nutrición y reproducción, entre otras. De ellas participarán referentes del laboratorio de la SRA.

«La organización fue bastante intensa. Para mí, que me dedico a otra cosa, fue realmente un desafío. Pero tuvimos mucha ayuda. Estoy agradecido con la SRA porque nos brindó su apoyo desde el principio», destacó Márquez.

Y concluyó: «Nos enorgullece mostrar lo que las cabañas argentinas hacen y nos ilusionamos con generar nuevos protocolos de exportación a futuro para llevar nuestra genética a más destinos».