Violenta colisión en la Ruta 50 y las vías férreas deja a una mujer con heridas graves

Un grave accidente de tránsito se registró este domingo por la noche en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 50 y las vías férreas de nuestro medio, generando una inmediata e intensa movilización de los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad locales y regionales.

El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 21:20 horas, momento en el cual se tomó conocimiento en la dependencia policial sobre una fuerte colisión en el mencionado sector. Ante la gravedad del alerta, se comisionó de inmediato al lugar al personal policial de la comisaría local, de manera conjunta con efectivos de la Guardia Urbana Municipal (GUM), el Comando de Prevención Rural (CPR) de Carlos Casares y personal de la Policía Vial de Pehuajó.

Al arribar al cruce, los uniformados constataron la magnitud del impacto entre los dos rodados involucrados. Por un lado, una camioneta tipo furgón marca Renault Kangoo, dominio MWK-6112, la cual era conducida por la ciudadana Silvina Fornero (55), quien al momento del hecho se movilizaba en sentido desde la localidad de Smith hacia la planta urbana de Carlos Casares.

Por causas que aún se intentan establecer de forma pericial, el furgón colisionó de frente contra un camión marca Ford Cargo con chasis (dominio ERZ-835) y acoplado cisterna (dominio PMY-803). El transporte pesado circulaba completamente cargado de leche en sentido contrario, es decir, desde Carlos Casares hacia la localidad de Smith, y era guiado por el ciudadano Marcos Néstor Fabián (56).

A raíz del violento impacto, la conductora de la Renault Kangoo se llevó la peor parte al recibir lesiones de carácter grave, confirmándose posteriormente que sufrió fracturas en un brazo, en el tórax y en las costillas, requiriendo asistencia médica e internación inmediata. Por su parte, el conductor del camión cisterna corrió con mejor suerte, dictaminándose lesiones de carácter leve.

En el sitio del accidente trabajó activamente el personal de la Policía Científica de Pehuajó, quienes llevaron adelante los peritajes de rigor correspondientes para determinar la mecánica exacta del choque. Asimismo, las autoridades procedieron al incautamiento preventivo de ambos rodados con fines de realizar las pericias mecánicas legales.

A raíz de lo sucedido, se iniciaron actuaciones prevencionales caratuladas formalmente como “Lesiones Culposas”, dándose intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 03, a cargo del Dr. Fabio Arcomano, perteneciente al Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Informe de prensa

El día 28 del cte., mes y año siendo las 21:20 horas aproximadamente se toma conocimiento de un accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°50 y vías Ferreas de este medio. Por tal motivo se comisióna al lugar personal policial de esta dependencia como así también personal de la GUM, CPR Carlos Casares y policía Vial Pehuajó, constatandose, una vez arribado al lugar que habían colisionado una camioneta tipo Furgón Marca Kangoo dominio *MWK-6112* conducida por la ciudadana *Silvina Fornero (55)* quien se movilizaba sentido Smith – Carlos Casares, y un camión Marca Ford Cargo con chasis dominio *ERZ-835*, y Acoplado dominio *PMY-803*, ambos cisternas cargado de leche, conducido por el ciudadano *Marcos Nestor Fabian (56)*, quien se movilizaba en sentido circulación Carlos Casares – Smith. A raiz del impacto Fornero recibió lesiones carácter graves mientras que para con Marcos Lesiones Leves. Se incautan ambos rodados, fines periciales. Asimismo trabajo en el lugar Policía Científica Pehuajo. Se inician actuaciones prevencionales caratuladas Lesiones Culposas con Intervención de la UFI N° 03 a cargo del Dr. Arcomano Fabio del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Fuente e Imagen: Casares on Line