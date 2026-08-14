Pareja respaldó a Santilli como candidato a gobernador: «Parece ser quien mejor nos representa»

En su rol de referente de La Libertad Avanza como partido, Karina Milei realizó una demostración de fuerza en CABA, pero dirigida a la provincia: abrió un local de su fuerza en San Telmo pero en la que juntó a la dirigencia bonaerense, y el diputado Sebastián Pareja aprovechó para dar una definición política clave: Diego Santilli “parece ser la persona que mejor nos representa” en la carrera para suceder a Axel Kicillof, lanzó.

Mientras tuvo un rol protagónico en el acercamiento con Mauricio Macri, un movimiento a nivel nacional con impacto posible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Karina Milei decidió poner en primer plano la construcción política en la Provincia, dijeron a DIB fuentes de LLA: está convencida de que la pelea por la gobernación es clave y debe ser prioridad apenas un escalón por debajo de la reelección de su hermano, Javier Milei en la presidencia, explican.

Pareja, principal operador en la provincia, donde preside formalmente el partido, parece jugar un rol central en esa estrategia: ayer, como dio cuenta DIB, estuvo en La Plata donde reveló que negocia un acuerdo electoral no solo con PRO sino también con la UCR. Hoy, al respaldar la candidatura de Santilli, el jefe de Gabinete, a gobernador, aportó un toque personal: él mismo es mencionado como aspirante a ese lugar, que por ahora parece declinar.

“Tenemos la voluntad de ganar la Provincia y una de las formas de pensar que podemos ganar es ir juntos”, sostuvo hoy Pareja en la inauguración del local de LLA en San Telmo. Y ante una consulta puntual de la periodista Paula Rossi para el diario La Nación sobre la postulación de Santilli a la gobernación, señaló. “Diego parece ser la persona que mejor nos representa”. Sus voceros confirmaron a DIB la toma de postura.