El Valor de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en la Empresa.

Cumpliendo con un ciclo de charlas que Cámara de Comercio ha diagramado para este año del Centenario, uno de los temas abordados fue el dado este último miércoles 12 sobre inclusión laboral de personas con discapacidad.

El encuentro genero interés, tantos empresarios, comerciantes, también en padres con hijos con discapacidad que se sumaron a la charla dada en la “Casa del Centenario”, y que estuvo a cargo del Lic. en Recursos Humanos, Luciano Vélez integrante de la consultora cordobesa, Poténciate.

Vélez tiene un fuerte trabajo en su provincia en cuanto a la inclusión en el mundo laboral de la persona con discapacidad, y en 9 de Julio abordo desde “la importancia de la inclusión laboral”, “Contexto de la Temática”, “Datos y procesos de la inclusión laboral”, además de “Aspectos legales.

El disertante aseguro que hoy en Argentina 8 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo, esto significa que no tienen autonomía, y que no suelen valerse por sí mismo.

Mientras que el desafío por el lado de las empresas es dar el espacio para preparar a la organización en la inclusión de estas personas para que ingresen al mundo laboral.

Como dato comento que son personas fieles a una organización, que saben adaptarse y por el lado de la empresa o comercio, hay normativas fiscales vigentes que brindan descuentos en las cargas sociales.

Por su parte, Lucia Miceli, integrante de Comisión Directiva de Cámara de Comercio, subrayo “nos interesaba poder contar con una capacitacion de este tipo, en la inclusión laboral y la importancia que trae esto, no solo para empresas, sino también para la sociedad”.

Lucia puntualizo que “una sociedad inclusiva, no solo genera productividad, sino también nuevas oportunidades de vida para muchas personas y que hoy están necesitando”.