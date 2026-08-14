Remate: La Mejor Genética Angus de Don Félix y La Marianita el 19 de Agosto Soc. Rural de 9 de Julio

Todo listo en las Cabañas Don Félix y La Marianita para su 11º Remate en conjunto en Sociedad Rural de 9 de Julio el proximo miercoles 19 de agosto. Se venden 30 toros negros y 30 toros colorados, entre ellos Pedrigree. Salen a venta vientres paridos y al parir. El martillo de ‪@martinglalors.aconsignatar6584‬ y la organización de Raúl Daguerre.

El almuerzo es atendido por las escuelas Primaria y Secundaria de La Niña Consultar condiciones de compra al 2345 65 1405 / Andres Potetti 2317 423718 /Martin Errecarret 2317 462337 / Consignataria 1168579342