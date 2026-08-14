176º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín: Se conoce el programa oficial de actos

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a participar del acto en conmemoración del 176º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se llevará a cabo el lunes 17 de agosto, a las 11.00 horas, en la intersección de las avenidas San Martín y Tomás Cosentino.

La ceremonia contará con el acompañamiento de la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, que recibirá a las autoridades e invitados y tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino y del Himno a San Martín.

Durante el acto se realizará la presentación de autoridades, el ingreso de las Banderas de Ceremonia, una oración religiosa a cargo de representantes de las iglesias Católica y Evangélica, un minuto de silencio y palabras alusivas a cargo del psicólogo Gastón Potrebica y de la Intendente Municipal, María José Gentile.

Finalmente, se realizará la despedida de las Banderas de Ceremonia y se dará por concluido el acto.

En caso de lluvia, la ceremonia se desarrollará en el Salón Blanco.

Asimismo, a las 14.30 horas se procederá a la colocación de la Bandera Nacional a media asta, en cumplimiento del decreto nacional correspondiente.