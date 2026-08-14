Se celebra el Día del Cerealista en Argentina: ¿cómo se produjo la primera exportación de granos del país?

Hoy 14 de agosto se conmemora el Día del Cerealista en Argentina, una fehca que honra a esta actividad productiva y economica, muy presente en los pueblos, y de la que participan inumerables tabajadores en las diferentes etapas. Si bien su origen refiere a un memorable banquete, en el cual asistieron diferentes organismos de este rubro, se recuerda a las primeras toneladas de trigo que se exportaron en el país.

La primera exportación argentina

El 12 de abril de 1878 se llevó a cabo el primer envío de 4500 toneladas del cereal panadero o trigo, desde la ciudad de Casilda, Santa Fe. Carlos Casado del Alisal fue un corredor español que estuvo a cargo de esta misión.

Junto a seis buques a vela, condujo este cargamento por el Atlántico y logró arribar al puerto de Escocia. Al llegar a este país, debió enfrentar muchas dificultades, ya que no se deseaba cumplir el pago que se había acordado con anterioridad. De esta manera, Casado negoció el precio con determinación, con la amenaza de desechar el material transportado en el mar si no le pagaban lo que debían.

A partir de este momento, Argentina comenzó a ser considerada como “el granero del mundo”, un título que lo acompañó durante buena parte de su historia, con el Producto Bruto Interno por habitante más elevado del mundo en ese entonces.

¿Por qué se celebra hoy?

Con el pasar de los años, el pais vio nacer diferentes organismos que regulan y coordinan esta actividad económica. Uno de estos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se unió con el Ministerio de Agricultura para honrar a los que participan en este rubro.

El 13 de agosto de 1926, se llevó a cabo una cena en el entonces Prince George’s Hall. Asistieron más de 300 personas entre los cuales se encontraban miembros de los siguientes grupos:

Sociedad Rural Argentina

Bolsa de Cereales y Bolsas de Comercio de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe

Centro de Exportadores

El Mercado de Cereales

Cámaras del Yute

Cámara Arbitral de Cereales de Rosario

Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires

Los Ferrocarriles del Oeste y del Sud Argentino y el Centro de Navegación Transatlántica

El 14 de agosto de 1927 se repitió esta ceremonia con banquete en la Rottisserie Cifré, dando lugar a la primera celebración del Día del Cerealista. En 1965 se unificaron muchas de las entidades mencionadas en la Bolsa de Cereales.

La importancia del sector cerealista

Desde sus comienzos, la actividad de este sector impulsó la economía del país y lo posicionó internacionalmente. En esta participan diferentes actores que cumplen funciones para la producción, comercialización y transporte de cereales y granos.

El Día del Cerealista incluye a miles de trabajadores industriales, agricultores, acopiadores, molineros, cooperativas, corredores, exportadores y transportistas. Su rol ha sido clave para establecer a la Argentina como uno de los principales productores de cereales en el mundo, como también para garantizar la distribución de alimentos a los hogares no solo de Argentina sino de buena parte del mundo.