Consejo Escolar: Se entregaron electrodomésticos a 10 Escuelas del distrito

En el día de hoy, realizamos una nueva entrega en el marco del programa SAE Equipamiento de electrodomésticos destinados a mejorar el Servicio Alimentario Escolar.

Recibieron la EP 6 de Norumbega, EP 7 de Patricios, EP 21 de El Provincial, EP 22 de 12 de Octubre, EP 30, EP 41 de La Corona, EP 53 de Corbett, CEC 801 Pibelandia, CEC 802 Rayuela, TECNICA 1 , Secundaria 2 de La Niña. En esta oportunidad se entregaron Microondas, pavas eléctricas, freezer, rallador eléctrico, multiprocesadoras, licuadoras, batidoras, heladeras con freezer.

Una vez más, estamos felices de poder gestionar ante la Provincia de Buenos Aires y siempre recibir respuestas positivas para beneficio de nuestras instituciones y nuestros estudiantes.