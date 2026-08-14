El Jardín Nº 909, celebro sus 50 aniversarios

El Jardín de Infantes N° 909 «Lola Labbé» de la ciudad de 9 de Julio, que comenzó su actividad en 1976, celebró el 50 aniversario de vida institucional. Este viernes 14 de agosto en horas de la mañana tuvo lugar una ceremonia muy emotiva en el edificio ubicado en Av. Tomás Cosentino N° 589.

El ambiente fue preparado para la ocasión, con fotos para compartir los mejores recuerdos. El Himno Nacional Argentino estuvo a cargo del profesor de música Joaquín Andrés, interpretado por Lengua de Señas por los alumnos de Tercera Sección de Turno Mañana y Tarde en la armónica a cargo de Ricardo Anca.



En primer término pronunció sus palabras la Directora Verónica Hoesé. Manifestó: «hoy nos reúne un acontecimiento profundamente significativo: celebramos los 50 años del Jardín 909. La institución ha sabido crecer junto a su comunidad sosteniendo a lo largo del tiempo, una misión; garantizando el derecho a la educación de los primeros años de vida. En el Jardín, el cuidado y la enseñanza se entrelazan cotidianamente: cuidar también es enseñazar».

La ex Directora del establecimiento María Albano expresó «hay lugares por los que uno pasa en la vida y hay lugares que, de alguna manera, pasan a formar parte de nuestra vida y para mí este jardín es uno de esos lugares». María fue alumna cuando el jardín necesitaba matrícula para abrirlo, en el primer paso de una historia que la tuvo como practicante, docente y desde 2009 hasta 2024 fue Directora. «Eso hace que hoy estar acá es tan especial. Hoy este jardín cumple 50 años y tengo el privilegio de poder celebrarlo habiendo sido parte de su historia, desde casi su comienzo», relató.



La Inspectora Jefa Distrital de Educación Gabriel Tiani señaló «es una enorme alegría ser parte de la celebración de los 50 años de trayectoria educativa de esta institución. Es mucho más que una fecha: son historias, aprendizajes y encuentros. Un espacio para aprender y sentirse cuidados, acompañar a los niños en los primeros pasos como sujetos de derecho».

Las primeras docentes Marta Berardoni, Zulma Pastorino, Susana Raventós y Emilce Leggire recibieron su reconocimiento. Berardoni expresó su emoción y recordó los primeros pasos en una primera casa muy antigua donde funcionaba el Jardín destacando que «la infancia es hermosa» y rescató «el amor y el respeto, que va a llevar en el corazón para toda su vida». Instó a los padres a darles tiempo a sus hijos.

Del mismo modo, ex alumnos recibieron un reconocimiento: Gabriela Tambascia, Alejandro Utelli, Liliana Marcelino, Javier Bonardi.



En el marco del acto se descubrió una placa de la Municipalidad de 9 de Julio en el marco del 50 aniversario. Además, el Bloque de la UCR hizo entrega del proyecto presentado y aprobado por la celebración. Uno de los momentos más alegres fue la interpretación por alumnos y alumnas de ambos turnos de la canción acompañada por títeres.

«Hoy celebramos no sólo 50 años de un jardín, sino 50 años de sonrisas, juegos y aprendizajes compartidos. Que esta historia siga creciendo con la misma fuerza y amor que la hicieron posible. Feliz Aniversario querido jardín», se expresó en el acto.

En la parte final la gran mayoría de los integrantes de la comunidad educativa posó para la foto, además de cantar el Feliz Cumpleaños y el esperado momento de apagar las velitas, en una ceremonia que quedará en el recuerdo.

Fuente: Diario El 9 de Julio