Villa Motors presento en la Expo Rural de 9 de Julio su Dron Agrícola para el mercado argentino

El marco de la 128º Expo Rural de 9 de Julio por primera vez los visitantes a la muestra pudieron contactar con una tecnología que en los últimos 2 a 3 años creció exponencialmente en la agricultura de nuestro pais como lo es el Dron Agrícola.

La nueva tecnología que se llevo la mirada y la consulta por parte de muchos, fue presentada por la empresa Villa, que tal como informáramos en otra nota, la tradicional empresa de motores, vuelve al origen agrícola con varias herramientas, entre ellas el Dron.

Se trata del Dron VD 50P, con una capacidad de 50 litros, puede ser utilizado con líquidos o uno de 70 litros para esparcir solidos, comento el analista de drones en Villa, Fermín Pérez Esquivel.

El especialista en drones, destaco que la unidad Villa cuenta con dos boquillas en la parte trasera, dos radares (delantero y trasero), una cámara , sistema de navegación de GPS, y equipado con cuatro baterías de 30.000 ampers/hora, describió Pérez Esquivel ante la consulta de El Regional Digital.

La unidad agrícola aérea que presento Villa se la utilizo para una demostración con aplicación de agua, donde el publico, en especial los mas jóvenes se acercaron para comprobar la capacidad del dron, el manejo del mismo y fueron evacuando distintas consultas ante el técnico de la empresa nuevejuliense

MIRA LA VIDEO NOTA CON FERMIN PEREZ ESQUIVEL, QUIEN DESCRIBE ASPECTOS DEL DRON, IMAGENES DE SU FUNCIONAMIENTO