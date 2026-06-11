Renuncio el reciente Director de Gestión Ambiental: Hostigamiento, agravios y cuestionamientos habrían sido los motivos que lo motivo dar un paso al costado

La Municipalidad de 9 de Julio informo este medio dia, que el Director de Gestión Ambiental, Marcelo Unsain, presento su renuncia al cargo que habia asumido hace una semana, y segun un informe de prensa municipal, la decisión le fue aceptada por la Intendente Gentile.

Segun describe el parte de prensa, «lamentamos profundamente esta situación, ya que se trata de una persona con la formación, experiencia y compromiso necesario para cumplir las responsabilidades que le fueron encomendadas», aseguraron desde el municipio.

Conforme se subraya, «esta decisión fue motivada por la permanente campaña de hostigamiento, agravios y cuestionamientos impulsados por sectores que eligieron centrar su accionar en ataques personales antes que en el debate serio de las políticas públicas».



Estas conductas afectaron directamente su tranquilidad personal, su salud y el buen desempeño de sus funciones. Pretender imponer una condena social perpetua, aun después de haber cumplido con la resolución judicial, constituye una práctica antidemocrática, discriminatoria y contraria a los valores de una sociedad que cree en la reinserción y en las segundas oportunidades», apuntaron desde el Municipio.

Por ultimo, remarca la gacetilla, que la Intendente no está dispuesta a permitir que la salud y la integridad de quienes trabajan al servicio de la comunidad sean puestas en riesgo como consecuencia de estas prácticas. Es por ello que decidió aceptar la renuncia presentada por Unsain.

Agradecemos a Marcelo su compromiso y dedicación.