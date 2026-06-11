El Municipio de 9 de Julio fue incorporado al programa «unidos por la niñez y la adolescencia»

La Intendente del partido de 9 de Julio, Dra. María José Gentile suscribió en La Plata en un acto presidido por el Gobernador, Axel Kicillof, la incorporacion del Municipio de 9 de Julio al programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF que busca fortalecer las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes, informaron desde el area de prensa municipal.

El programa MUNA promueve herramientas de gestión, planificación y articulación entre los distintos niveles del Estado para mejorar la calidad de vida de las infancias y juventudes, fortaleciendo acciones vinculadas a educación, salud, inclusión social y protección de derechos.

Junto a Nueve de Julio, otros trece municipios bonaerenses suscribieron su incorporación a esta iniciativa, que continúa ampliando su alcance territorial.

Según se informó durante el encuentro, con estas nuevas adhesiones ya son 101 los distritos bonaerenses que forman parte del programa, alcanzando al 85% de la población objetivo de la provincia.



Durante la actividad, el gobernador Kicillof destacó la importancia de sostener políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia, mientras que desde UNICEF remarcaron el valor del trabajo articulado con los gobiernos locales para garantizar derechos y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

La adhesión de Nueve de Julio representa un nuevo paso en la construcción de estrategias locales destinadas a acompañar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, incorporando herramientas de planificación y seguimiento que permitan fortalecer las acciones ya existentes en el distrito.