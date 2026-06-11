Bronca en el peronismo porque mataron un comisario mientras Alonso hacia campaña en Mendoza

El asesinato de un alto mando policial en el partido de La Matanza desató una fuerte crisis política interna en el peronismo bonaerense. La controversia escaló luego de que se hiciera público que, al momento del crimen, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se encontraba en la provincia de Mendoza realizando actividades de tinte proselitista.

El trágico suceso ocurrió el lunes por la noche en la intersección de las calles Apipé, entre Obligado y Zufriategui, en la localidad de González Catán. La víctima, identificada como Diego Fernando P. (46), se desempeñaba como comisario en la Escuela de Policía Juan Vucetich.

Al momento del ataque, el efectivo se encontraba de franco y se dirigía en su camioneta a buscar a uno de sus hijos. Según fuentes policiales, fue interceptado por cuatro delincuentes que circulaban en dos motocicletas con la intención de robarle el vehículo. Tras una breve resistencia, se produjo un enfrentamiento armado en el que el comisario recibió disparos en el tórax y el abdomen. A pesar de ser trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Km 29, falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.

Cruces internos y críticas por el viaje a Mendoza

La conmoción por el asesinato se transformó rápidamente en indignación política. El senador provincial Emmanuel González Santalla fue uno de los encargados de exponer el malestar dentro de las filas del peronismo. En una entrevista para el programa PBA: Parecemos Buenos Amigos en los estudios de Infocielo Play, el legislador manifestó la “bronca” existente por la ausencia del ministro en el territorio bonaerense durante un hecho de tal magnitud.

La presencia de Alonso en Mendoza quedó evidenciada a través de las redes sociales. La ministra de Seguridad de dicha provincia, María Mercedes Rus, realizó un posteo en su cuenta de Instagram que sirvió como constancia del viaje del funcionario bonaerense a la región de Cuyo, mientras la crisis de inseguridad golpeaba nuevamente a La Matanza.

El posteo del Ministro

El ministro Javier Alonso utilizó sus redes sociales para despedir al comisario asesinado. En su publicación, expresó sus condolencias y lamentó la pérdida del oficial, un gesto que, sin embargo, no logró calmar las críticas internas por su ausencia en la provincia de Buenos Aires durante la jornada del lunes.

Hasta el momento, la Policía Bonaerense mantiene un operativo cerrojo y analiza cámaras de seguridad para dar con los cuatro responsables del crimen, quienes huyeron del lugar sin concretar el robo. El caso es investigado por la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Matanza.

Fuente: Infocielo / foto: Archivo