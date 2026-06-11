Con mas de 1.900 deportistas hoy comienza la Etapa Local de Juegos Bonaerenses

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de 9 de Julio informo que este jueves 11 comienza a disputarse la edición 2026 de Juegos Bonaerenses en 9 de Julio, para lo que en la etapa local, se inscribieron más de 1.900 participantes -la gran mayoría de ellos inscriptos en al menos dos disciplinas- buscarán la clasificación a las fases regionales del certamen deportivo y cultural más importante del territorio bonaerense. La competencia reúne a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y trasplantados en más de un centenar de disciplinas deportivas y culturales.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, los Juegos Bonaerenses alcanzan este año su 35° edición y continúan consolidándose como una de las principales políticas públicas vinculadas al deporte, la cultura y la integración social. Tras el cierre de las inscripciones, comenzó el desarrollo de las etapas municipales en los 135 distritos bonaerenses, que se extenderán durante los próximos meses antes de las instancias regionales y la gran final provincial prevista para octubre en Mar del Plata.

En Nueve de Julio, las primeras competencias de la etapa local comenzarán esta semana con actividades deportivas y juegos tradicionales distribuidos en distintos escenarios de la ciudad.

CRONOGRAMA PREVISTO

Jueves 11 de junio

Básquet 3×3 (todas las categorías) – Club Atlético 9 de Julio – 9:30 horas.

Tenis (todas las categorías) – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 horas.

Beach Vóley Sub 14 femenino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 horas.

Beach Vóley Sub 16 femenino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 horas.

Viernes 12 de junio

Beach Vóley Sub 14 masculino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 horas.

Beach Vóley Sub 16 masculino – Club Atlético 9 de Julio – 10:00 horas.

Por su parte, en la categoría de Adultos Mayores y Juegos Tradicionales, el calendario contempla las siguientes competencias:

Sapo, Taba, Caminata y Pentatlón: miércoles 10 de junio, 10:00 horas, Playón Municipal.

Burako, Damas y Truco Inter: viernes 12 de junio, 9:00 horas, Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Tejo: jueves 18 de junio, 11:00 horas, Playón Municipal.

Lotería: viernes 19 de junio, 10:00 horas, Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Bochas: miércoles 15 de julio, 9:00 horas, Club Atlético 9 de Julio.

Chin-Chón, Escoba de 15, Truco y Mus: viernes 17 de julio, 9:00 horas, Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Asimismo, desde la organización informaron que las fechas correspondientes a Ajedrez, Pádel y Pesca serán confirmadas próximamente.