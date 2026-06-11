El campeón fue un canario de Casares: La ciudad 9 de Julio fue sede del Primer Abierto Nacional de Canarios de Color, con la presencia de 850 pájaros

Entre los días 3 al 7 de junio último la Asociación Roller Nueve Julio (ARNJ), tuvo a su cargo la organización como sede del 1er. Abierto de Canarios de Color, con la participación de más de 40 tenedores de canarios y unos 850 pájaros en exposición, los que fueron juzgados por jurado de tres personas provenientes del Brasil.

El evento se concentró en el salón de la ARNJ en calle Mendoza al 300, y el día 3 se realizó el ingreso y admisión de los pájaros, mientras que los días 4 y 5, el juzgamiento de los mismos, el día sábado entrega de premios y el día sábado 6, apertura al público, entrega de diplomas para alumnos que participaron de dibujos alusivos sobre el evento y de canarios, charla sobre canaricultura, premiación y suelta de palomas para dar cierre al evento.

El campeón del 1er. Abierto resulto ser Sebastián Yañez, un canaricultor de Carlos Casares, miembro de la ARNJ, y es la primera vez que compite en un concurso de esta característica dijo a El Regional Digital.

Por su parte el presidente de la ARNJ, Marcelo Josserme destaco la gran participación de expositores y de pájaros, al tiempo que informo los próximos días 20 al 29 de junio se dará en Rio Cuarto el Campeonato Nacional de Canaricultura.

En cuanto a la Asociación Roller pertenece a FOA, que es Federación Canaricultura de Argentina. Pero esto fue libre y se hace con las tres federaciones que están en el país.

En cuanto a la ARNJ, cuenta con unos 40 asociados en el distrito y alcanza también a socios en Carlos Casares y Pehuajo.

En cuanto al canario Campeón, Yañez comento que no es fácil competir con 850 pájaros como se dio aquí. El mío es un color que arranqué el año pasado. Así que un orgullo inmenso.

Sobre el ave describió que es un pájaro muy competitivo, y se caracteriza por tener mucha melamina, mucha envoltura. Ahora estamos con ansiedad a ver qué va a pasar en el campeonato argentino”, informo. Sebastián Yañez cuenta con 600 aves en cría en 120.

En cuanto al evento dado en 9 de Julio, el mismo fue declarado de Interés Legislativo Municipal