Obras del Río Salado: Este viernes en Alberti se realizara una jornada sobre avances en uno de los tramos

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires informo que este viernes 12 se realiza una la jornada de presentación sobre los avances en la licitación del Tramo V de las obras en la cuenca del Río Salado, que va desde el distrito de Alberti y hasta Junin.

La jornada será encabezada por el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense Gabriel Katopodis, al tiempo que se invita a la misma para tomar nota de la exposición de un panel conformado por especialistas y técnicos de la Dirección Provincial de Hidráulica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires.

Se informará sobre estado de situación, revisión histórica, impacto y los próximos pasos previstos para la intervención de la obra hidráulica más importante del país.

El lugar de encuentro será el Salón del Prado Español Rivadavia 350 (esquina Islas Malvinas) – Municipio de Alberti