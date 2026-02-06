Viernes, sabado y domingo: Se juega la segunda fecha de la revancha
La Liga Nuevejuliense de Fútbol informo que la 13ra fecha del Campeonato de Primera División «A», el cronograma incluye partidos entre el viernes 6, continuando el sábado 7 y finalizando el domingo 8.
Hoy viernes a las 21 horas el Club Atlético El Fortín, en su estadio recibe a Naón.
Por su parte, el sábado a las 17 y 30 horas en el Estadio José María Solaberrieta, el equipo del Club Atlético La Niña, recibirá a Libertad en un partido, donde ambos necesitan del triunfo.
El domingo se jugarán los demás encuentros. A las 17.30 horas Quiroga recibirá a Agustín Alvarez. Los tres partidos restantes serán a las 20 horas: el líder San Martín visita al Atlético French, Once Tigres será local ante Atlético Patricios y en el Estadio Ramón N. Poratti, Atlético 9 de Julio recibirá al Deportivo San Agustín.
LA FECHA 13
VIERNES 6
21.00 hs: El Fortín – Naón
SABADO 7
17.30 hs: La Niña – Libertad
DOMINGO 8
17.30 hs: Quiroga – Ag. Alvarez
20.00 hs: Once Tigres – Patricios
20.00 hs: 9 de Julio – San Agustín
20.00 hs: French – San Martín
Posiciones en el Campeonato
San Martín- 27
Atlético Naón – 25
Libertad – 21
Once Tigres – 21
Quiroga – 18
San Agustín -18
Atlético 9 de Julio – 17
Patricios – 15
French – 14
El Fortín – 11
Agustín Álvarez 7
La Niña – 6
Deja un comentario