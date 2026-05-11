Robo boquetero en la fábrica Le Utthe: entraron por el techo y vaciaron la caja fuerte

Un audaz golpe delictivo sacudió a la ciudad de Bragado en las primeras horas de la jornada. Autores ignorados ingresaron a las instalaciones de la reconocida fábrica textil Le Utthe, ubicada en la calle Sarmiento, entre España y Leonetti. Según informó la Policía Comunal tras recibir una alerta al sistema de emergencias 911, el hecho ocurrió en la franja horaria que va desde las 2:00 hasta las 5:00 de la madrugada. Los malvivientes lograron acceder al interior del edificio tras realizar un boquete en el techo, demostrando una clara planificación y logística previa.

Una vez dentro del recinto, los delincuentes se dirigieron de manera directa al sector de oficinas, donde violentaron y abrieron la caja fuerte de la empresa. De su interior, lograron sustraer una suma de dinero en efectivo que incluye tanto billetes de pesos argentinos como dólares, cuyo monto total aún no ha sido precisado oficialmente. Un dato que llamó poderosamente la atención de los investigadores es que, si bien la fábrica cuenta con un sistema de alarmas instalado y en funcionamiento, este no se activó durante el atraco, permitiendo a los ladrones actuar con total impunidad.

Tras descubrirse el ilícito, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo investigativo. Personal del Gabinete Técnico Operativo (G.T.O.), en estrecha colaboración con agentes de la Sub DDI Bragado, se encuentra abocado a la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del propio establecimiento, así como al relevamiento de los sistemas de vigilancia privados de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape. Además, se solicitó la intervención de peritos de la Policía Científica para levantar rastros en la escena del crimen. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, desde donde se coordinan las tareas de inteligencia para dar con los responsables.

Fuente: Bragado TV