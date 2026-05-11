Se conocen los semfinalista de los Play Offs

Este 10 de mayo se disputaron todos los partidos de Primera División de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde quedaron definidos los equipos que llegan a la semifinal.

En la localidad de French, en el Estadio «Alberto Dehenen», el local, Atlético French se hizo fuerte en su reducto y dio vuelta un resultado que le era adverso en el partido de ida. y termino ganan 3 a 1, en el global 3 a 2.

Por su parte en el estadio «Santiago Noé Baztarrica», San Martín igualó 1 a 1 frente a Atlético 9 de Julio. Para el equipo «millonario tenia el desafio de dar vuelta un resultado de 0-2 en su contra. En un partido muy abierto y con muchas llegadas a los dos arcos, fue San Martin quien abrio el marcado en el segundo tiempo y casi sobre el final, Atletico logra empatar.

El empate le alcanzó al Santo para meterse en semifinales, ya que en el global fue 3 a 1.

En el Estadio «Abel Del Fabro», Once Tigres volvió a imponerse sobre Deportivo San Agustín. Fue 1 a 0 para los locales, con este resultado, los dirigidos por Nico Simon, se metió en semifinales con un global de 2 a 0.

Cerro la llave de cuartos de final, Atlético Naon que fue local ante Atlético Patricios. Ganaron los rojos por 3 a 0 y en el global 4 a 0. Con este resultado, el equipo dirigido por el Gallego González, es el cuarto clasificado para las semifinales.

Síntesis de la fecha

Atl. French 3 vs. Libertad 1

San Martin 1 vs. Atl. 9 de Julio 1

Once Tigres 1 vs. San Agustin 0

Atl. Naon 3 vs. Atl. Patricios 0

Semifinales partido de ida

-San Martín vs. Atlético French

-Once Tigres vs. Club Atlético Naón