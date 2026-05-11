La Forma del Tiempo: Nueva muestra fotográfica en el Hall de la Terminal de Ómnibus

Desde hoy lunes 11 los amante de la fotografia y artes, podran disfrutar de una nueva muestra fotografica en el Hall de la Terminal de Omnibus, lugar que se ha convertido en un muy buen espacio para exponer.

La muestra es organizada por la dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio que invita a la comunidad a visitar, la exposición fotográfica “La forma del tiempo”, de la artista Foe Fuego.

La muestra reúne una variedad de fotografías que recorren distintos universos visuales: recitales y obras de teatro donde las luces, sombras y formas cobran protagonismo; paisajes, imágenes conceptuales y retratos que capturan momentos y detalles capaces de despertar recuerdos, sentimientos e historias en cada espectador.

Foe Fuego es fotógrafa amateur y, desde los 15 años, encuentra en la cámara una manera de mirar y expresar la vida. Según comparte la artista, cada instante fotografiado la sensibiliza profundamente, y considera que el verdadero valor de una imagen está en la interpretación única que cada persona pueda darle.

La dirección de Cultura invita a vecinos y visitantes a recorrer esta propuesta artística que busca conectar emociones y memorias a través de la fotografía.

Quienes deseen conocer más sobre el trabajo de la artista pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @FueguitoVisual.