Caminos rurales: Municipalidad informa de caminos que se estan arreglando

Desde El Regional Digital, dábamos cuenta días atrás de la falta reparación de caminos rurales por parte de la Municipalidad de 9 de Julio, sin embargo, hoy lunes el ente municipal informo que se estan desarrollando trabajos, los que segun se destaca fueron en la ultima semana, del 4 al 9 de mayo (los dias 7 y 8 el clima era de lluvia en el distrito).

Trabajos realizados

En la ciudad cabecera, sobre calle Mitre hacia French (077-02), se llevaron adelante trabajos de aporte de tierra mediante pala cargadora, dos camiones volcadores y motoniveladora, ejecutándose además el correspondiente abovedado del trazado.

Asimismo, se realizaron tareas de perfilado, tapado de pozos y marcación de desagües en el camino lateral al Mercante (S-9); mientras que sobre la Ruta Provincial 40, en dirección a Morea, se avanzó con trabajos de abovedado y marcación de cunetas.

En el sector del “Callejón de Castro” (T-43) se efectuó el repaso integral del camino, al igual que en el Camino T-10,

También se concretaron trabajos de abovedado y reperfilamiento sobre el tramo que conecta las localidades de Morea y Dudignac (P8).

Por otra parte, se desarrollaron tareas de repaso sobre la Ruta 70 en la zona de Naón y en el camino que conecta a dicha localidad con la de Dennehy (S-15). En este último sector, además, se trabajó con pala y camiones para el aporte de tierra y mejorado del trazado.

En la zona del denominado “Camino Fantasma” (077-13), a la altura de “El Ruiseñor”, se realizaron tareas de tapado de pozos mediante maquinaria vial y camiones con tierra, extendiéndose además los trabajos al camino ubicado frente a dicho sector. A su vez, dos motoniveladoras trabajaron en la reconstrucción de dicho camino en el cruce del T-164 con el objetivo de mejorar la transitabilidad y garantizar condiciones más seguras para productores y vecinos de la zona rural.

También se avanzó en la limpieza y reconstrucción de canal sobre el sector de La Vía (P-3), en La Niña, a la altura de “La Cruz” (P-1).

Estas tareas tienen su continuidad en la presente semana y las sucesivas en distintos puntos del distrito, a fin de mantener en condiciones de transitabilidad la red vial del mismo.