Los hermano Prol cumplieron 200 partidos vistiendo la roja de Atlético Naon

Este ultimo domingo en el partido que Atlético Naon jugo recibiendo al Atlético Patricio por el partido revancha y en el local se quedo con la victoria por 3 a 0, antes del inicio del encuentro, la parcialidad roja vivo un momento de emoción, cuando autoridades del club agasajaron a dos jugadores que le han entregado todo vistiendo los colores de Naon y que fue muy aplaudido por el publico presente.

Los hermanos Mauricio y Marcelino Prol cumplieron 200 partidos con la camiseta de Atlético Naon. Lo que sorprendió a ambos y que fueron parte del Naon campeón 2025.

Mauricio y Marcelino comenzaron a vestir los colores de Naon en el año 2015, en la primera fecha del Torneo de Ascenso del que compitió Naon.

Desde aquella primera fecha hasta el día de hoy, ambos jugadores no escatimaron su esfuerzo y compromiso, a pesar de los vaivenes que los distintos equipos que integraron de Naon.

Ambos comentaron a El Regional que en su carrera futbolística en Naon, recuerdan haber sido expulsado en tres oportunidades.

Agradecidos con el pueblo y el Club Atletico Naon, seguirán dando de lo mejor, en esta oportunidad buscando lograr el segundo torneo de la Liga para el Club.