El Vóley de Club San Martin fue sede de un Torneo de LIPROBO Sub 16 femenino

Más de 170 jugadoras de Voleibol Categoría Sub 16 de toda la provincia de Buenos Aires viajaron a la ciudad de 9 de Julio para competir de una nueva fecha de la Liga Provincial de Bonaerense, dependiente de la Federación Provincial de Vóley, de la que el Club San Martin es afiliado, y le correspondió ser sede.

Ya el viernes 8 a las 8AM comenzaron a llegar las primeras delegaciones, como Bahía Blanca, Olavarria, Azul, Trenque Lauquen, Pehuajo, entre otros, en total 16 equipos de la Zona Sur, para competir por la fase clasificatoria.

La competencia inicio el mismo viernes y concluyo este domingo, donde el equipo de Estudiantes de Olavarría se consagro Campeón, Azul Vóley, Sub Campeón y el CEF 18 de Trenque Lauquen, en la tercera posición. Mientras que el equipo de Club San Martin se ubicó en la décima tercera posición.



Conceptos sobre la fecha de vóley en San Martin

Al respecto, el profesor Gustavo Santilli, Coordinador del Vóley en Club San Martin destaco que la Federación de Vóley de la provincia, nos ha dado la sede a nosotros, y estamos muy contentos porque creo que acertaron al darnos la sede. Vinieron muchísimos equipos, tenemos más de 170 jugadoras de toda la región de la provincia que nos toca y un torneo realmente espectacular, y ha salido muy bueno.

Santilli destaco que, por la cantidad de equipos, demando mucho a la organización local, desde canchas, alojamiento, y agradeció al Club San Martin por lo dispuesto para que esto sea posible, también extendió el agradecimiento al Club Atlético 9 de Julio por ceder un espacio para jugar voleibol, se lo hizo en el micro estadio cubierto, donde se jugaron varios partidos”, informo.

El referente de Vóley en San Martin comento en el caso de San Martin, sus dirigidas es la primera vez que jugaron un torneo provincial, y jugaron ante ya experimentadas jugadoras, ya que vienen desde hace unos años en sus clubes haciendo voleibol.



Sin embargo, se sintió satisfecho y dijo que, al margen de esa parte deportiva, la parte institucional, yo creo que San Martín es un Club que se está posicionando en el voleibol en la provincia de Buenos Aires.

Por último, Gustavo Santilli sumo diciendo que en lo que va de este año, el Vóley de San Martin ya ha sumado un curso provincial de Entrenadores, otro de Entrenadores nacionales,

un Torneo Interregional, ahora una fecha de LIPROBO, y estamos evaluando un Curso de Árbitros, ya que en 9 de Julio solo tenemos dos, y necesitamos más para la Asociación de Voleibol Interregional, comento.

La Fase 2 de la categoría Sub 16, se desarrollará entre el 7 y el 9 de agosto en Bahía Blanca.