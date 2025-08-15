Viernes 15 de agosto, no laborable: Que alcanza el decreto

Este próximo domingo 17 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario del paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín; y el Gobierno decidió no trasladarlo.

Por otro lado el viernes 15, fue declarado como “día no laborable con fines turísticos”. Si bien hoy, la fecha no es un feriado nacional, es “día no laborable”, es optativo de acuerdo al sector.

Está confirmado que no habrá actividad para bancos, seguros y actividades afines. Tampoco habrá clases este viernes 15 de agosto, ni actividad de los distintos organismos públicos de los tres niveles