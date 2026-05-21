Nuevo incendio en el basural de 9 de Julio

En la jornada de hoy jueves se registró un foco de incendio en el basural municipal de la ciudad de 9 de Julio, situación que fue controlada por Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, que trabajan en el lugar, informaron desde el Municipio.

Si bien la columna de humo generada por el foco ígneo es densa y visible desde distintos sectores de la ciudad, se trata de un incendio sectorizado en uno de los laterales del predio, circunscripto

específicamente a ese sector.

Las tareas desplegadas permiten prever que la situación podrá ser controlada rápidamente, continuándose con las labores preventivas y de enfriamiento correspondientes.