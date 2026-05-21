Caritas 9 de Julio: Se presento la Colecta Anual 2026

Autoridades de Cáritas 9 de Julio presento este miercoles mediante una rueda de prensa la Colecta Anual 2026 de Cáritas Argentina, que este año se desarrollará los días 6 y 7 de junio y tendrá lugar en forma conjunta con la celebración del Corpus Christi, informaron.

Durante el encuentro brindaron detalles sobre ambas actividades los Sacerdores Adolfo Petti y Oscar Mentimur y el secretario de Cáritas 9 de Julio, José Luis Rodríguez, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa solidaria y el compromiso de la comunidad para acompañar una nueva edición de la colecta.

Desde la institución remarcaron que la propuesta busca movilizar la solidaridad de la comunidad, permitiendo continuar con las distintas acciones de acompañamiento y asistencia que Cáritas desarrolla de manera permanente.

Petti explicó que este año la colecta coincidirá con la celebración de Corpus Christi, por lo que las actividades religiosas y solidarias estarán unidas en una misma jornada de fe y compromiso social.

“El sábado se realizará la colecta como todos los años, mientras que el domingo tendremos la única misa en la catedral a las 16 horas y desde allí saldrá la procesión de Corpus Christi hacia Fátima para recibir la bendición del Obispo. Invitamos a todos a participar y también a dejar su donación durante la misa o al llegar a Fátima, donde habrá alcancías disponibles”, expresó.

Por su parte, Mentimurro profundizó sobre el lema elegido este año y recordó que Cáritas Argentina cumple siete décadas de trabajo solidario.

“Son 70 años brindando servicio y tendiendo la mano a los hermanos más necesitados. Alentar la esperanza significa acompañar en tiempos difíciles y estar cerca de quien necesita ayuda”, señaló.

La organización de la colecta

En cuanto a la organización, fue Rodríguez quien detalllo que las actividades comenzarán los primeros días de junio con acciones de estudiantes del Colegio de Hermanas recorriendo semáforos con alcancías. El sábado 6, desde las 13.30 horas, se pondrá en marcha la tradicional colecta domiciliaria.

“Hemos preparado 90 recorridos y necesitamos alrededor de 90 autos y 400 jóvenes o colaboradores para cubrir toda la ciudad”, explicó Rodríguez.

La convocatoria está abierta a familias, grupos parroquiales, jóvenes y vecinos que quieran sumarse con vehículos o colaborando en las recorridas.

En esta edición no se solicitará ropa, sino principalmente alimentos no perecederos y dinero en efectivo. También estará habilitado el alias “Caritas 9 de Julio” para quienes prefieran realizar aportes digitales.

Asimismo, invitaron a la comunidad a participar y colaborar en esta nueva campaña solidaria, que cada año representa una herramienta fundamental para sostener diferentes proyectos y actividades de ayuda social.