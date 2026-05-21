El Galope de la Cebra: El libro que presenta la convecina Emiliana Chavez

Este sábado 23 de mayo, a las 17 horas, en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio, se desarrollará un encuentro literario y reflexivo abierto a toda la comunidad bajo el lema “abrazar la singularidad”, con la presentación del libro El galope de la cebra, de Emiliana Chávez.

La actividad contará con la participación del Dr. César Crespi, reconocido médico nuevejuliense especialista en enfermedades poco frecuentes y de dificultoso diagnóstico, creador del centro de

referencia en enfermedades poco frecuentes del Hospital San Juan de Dios de La Plata, profesor y creador de la cátedra de enfermedades raras de la UNLP y autor del libro Con los oídos de la prudencia.

La propuesta invita a reflexionar sobre la aceptación, la empatía y el reconocimiento de aquello que hace única a cada persona. Desde la organización destacaron que comprender la singularidad “es el primer paso para la verdadera empatía”, especialmente en una sociedad que muchas veces espera uniformidad.

El encuentro está dirigido a familias, profesionales de la salud, educadores y vecinos en general, generando un espacio para conversar sobre el diagnóstico, el acompañamiento y la importancia de

validar cada historia personal.

“A veces, ser una cebra en un mundo de caballos requiere de una mirada distinta, de oídos que sepan escuchar la prudencia y de corazones dispuestos a entender que lo diferente no es invisible, es

simplemente único”, señalaron. La entrada será libre y gratuita.