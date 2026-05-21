El Presidente Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y cebada, al tiempo que adelanto una reducción en la soja

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de dicho acto asistio el presidente de la Nacion, Javier Milei, donde ante toda la cadena agropecuaria y a dias de implantarse los cereales de invierno, anuncio una rebaja de las retenciones al trigo y la cebada. La medida fue sorpresiva para el sector. También incluyó otros sectores como la industria automotriz, petroquímica y maquinarias.

“En este momento les quiero anunciar que vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio de 2026. Pero no solo eso. Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y, a partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028, si nosotros reelegimos», expresó esto ya en modo campaña electoral.

Asimismo, el mandatario confirmó que también se reducirán impuestos para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria, y destacó el récord histórico de exportaciones del sector agropecuario.

Entre los anuncios destacables, Milei anunció un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del programa económico del Gobierno. “Vamos a liberar cada día más al sector”, sostuvo durante su exposición en la entidad de la calle Corrientes.

Tras anunciar las novedades de gestión, el Presidente expresó que “al haber corrido al parásito inmundo del Estado del medio, el sector privado probó que puede generar riqueza”, y agregó: “No es el Estado presente lo que genera riqueza, es el mercado presente. Es decir, ustedes”.

“La prosperidad de una Nación viene de la protección de los derechos naturales del hombre para que pueda actuar en libertad y generar su propia prosperidad”, reflexionó Milei. Y añadió: “Vamos a seguir achicando el gasto público para devolverles a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”.

La Bolsa de Cereales es una institución integrada por los diferentes eslabones que componen la cadena, desde productores agropecuarios y cooperativas hasta sectores del comercio, la industria y los servicios, lo que la posiciona como centro de innovación y vanguardia tecnológica.

Durante el evento el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía y del Interior, Luis Caputo y Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno. Fue recibido por el gerente general de la Bolsa, Ramiro Costa, y por su titular, Ricardo Marra, quien le entregó al Presidente una placa por su labor en defensa de la libertad de mercado.

A continuación, los puntos más destacados de su discurso:

✅ “Vivimos escuchando que el agro no genera valor agregado y miren todo el valor que le agregan al suelo”.

✅ “Es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas, porque no se trató de un mero descuido, ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo. Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

✅ “Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5% desestacionalizado, rompiendo el máximo histórico de la variable”.

✅ “Entre el día de ayer y el día de hoy el Banco Central compró 500 millones de dólares y en lo que va de este año compró 9000 millones de dólares y ya hemos cumplido con el 90% de la meta anual”.

✅ “No vamos a parar hasta exterminar a esa maldición que pesa sobre la Argentina, que es la inflación”.

✅ “Nos tratan de gobierno cruel y sin embargo hicimos bajar la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”.

✅ “Los impuestos son un robo, nadie los paga por gusto. Entonces nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos”.

✅ “Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”.

✅ “Este sector es un tractor que va para adelante, sin importar la adversidad y nuestra meta es sacarles del camino cualquier estorbo que haya puesto la política”.

✅ “Vamos hacia un país en el que el agro finalmente pueda ser libre, gracias a que el resto de la economía también lo será”.

✅ “Se firmó el acuerdo con la Unión Europea, el mercado más grande para los productos agrícolas argentinos y ya lo estamos aprovechando en tiempo récord”.

✅ “Estamos avanzando en un acuerdo comercial con los Estados Unidos, es más, nuestro objetivo con Estados Unidos es llegar a un tratado de libre comercio y vamos a lograrlo”.

✅ “Cada ley que aprobamos para potenciar cualquier aspecto de nuestra economía nacional, es un paso más que ayudará a eliminar las retenciones al agro”.

✅ “El crecimiento depende del capital, del trabajo en su formato de capital humano y de la tecnología, pero esencialmente del espíritu empresarial. La clave es que ustedes se animen, los grandes héroes del progreso son los empresarios”.