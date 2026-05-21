La Secretaria de Obras publicas realiza la limpieza de algas en la laguna del Parque Gral. San Martin

La Municipalidad de Nueve de Julio, a traves de la Secretaria de Obras publicas, dio a conocer que se realizan trabajos de extracción de algas flotantes, en el espejo de agua del Parque Gral. San Martin y que en las ultimas semanas habian cubierto la laguna, afectando el aspecto y las condiciones del lugar.

Las tareas pudieron comenzar luego de recuperar y poner nuevamente en funcionamiento la denominada “cosechadora de algas”, la herramienta más adecuada para este tipo de intervenciones, la

cual debió ser acondicionada y equipada especialmente para volver a operar.



Con el transcurrir de las jornadas y el avance de las tareas, el espejo de agua irá recuperando progresivamente su mejor aspecto, mejorando también las condiciones ambientales y paisajísticas de

uno de los espacios más emblemáticos y concurridos de la ciudad.