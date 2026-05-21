Desde la dirección de Trabajo Social de la Municipalidad de Nueve de Julio se continúan desarrollando las actividades del Taller de Estimulación Cognitiva de la localidad de French, generando espacios de encuentro, participación y trabajo en equipo para las participantes.

Durante los encuentros correspondientes al mes de mayo, se compartieron charlas, recuerdos y distintas actividades vinculadas a los símbolos patrios, abordando la importancia de la bandera, el

himno, el escudo y la escarapela en el marco de la Semana de Mayo.

Además, las participantes confeccionaron escarapelas que fueron entregadas en las instituciones educativas de la localidad, con el objetivo de que cada niño y niña pueda contar con la suya en esta

fecha tan significativa para todos los argentinos.

Las jornadas estuvieron marcadas por las emociones, el orgullo patrio y el fortalecimiento de los vínculos, permitiendo también seguir construyendo espacios de organización, integración y

acompañamiento comunitario.