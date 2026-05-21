9 de Julio es uno de los municipios bonaerenses, donde un centenar de jubilados, pueden acceder a la exención del Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo puerta a puerta para detectar y facilitar el acceso a exenciones del Impuesto Inmobiliario destinadas a jubilados y pensionados que, pese a cumplir los requisitos, mantienen deudas acumuladas sin saber que pueden quedar exceptuados del tributo.

La iniciativa se implementa de manera coordinada con el Instituto de Previsión Social IPS y distintos municipios bonaerenses. En total, según los cruces de datos realizados entre ARBA y organismos previsionales, hay alrededor de 17.000 jubilados y pensionados en toda la provincia que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano, pero continúan figurando como deudores por desconocimiento del beneficio o por no haber iniciado el trámite correspondiente.

Uno por uno, los municipios con más casos detectados

El relevamiento oficial permite trazar un mapa bastante claro de dónde se concentra la mayor cantidad de potenciales beneficiarios:

General Pueyrredón : 733 personas

: 733 personas La Matanza : 655

: 655 Lomas de Zamora : 498

: 498 Quilmes : 480

: 480 Merlo : 392

: 392 Almirante Brown : 371

: 371 Lanús : 370

: 370 Bahía Blanca : 368

: 368 Tandil: 147

En el interior bonaerense también se identificaron casos relevantes que serán alcanzados por el operativo puerta a puerta:

San Nicolás : 154 casos por $10.077.274

: 154 casos por $10.077.274 Chivilcoy : 153 por $13.440.794

: 153 por $13.440.794 Trenque Lauquen : 150 por $9.532.833

: 150 por $9.532.833 Necochea : 148 por $11.381.485

: 148 por $11.381.485 Bragado : 145 por $6.239.532

: 145 por $6.239.532 Tres Arroyos: 134 por $6.473.064

Arroyos: 134 por $6.473.064 Junín: 129 por $9.513.751

Más abajo en el listado, pero todavía con un volumen significativo de beneficiarios potenciales, aparecen:

Bolívar : 117 por $4.336.153

: 117 por $4.336.153 25 de Mayo : 101 por $6.235.090

: 101 por $6.235.090 9 de Julio : 100 por $6.873.778

: 100 por $6.873.778 Pehuajó : 94 por $3.381.853

: 94 por $3.381.853 Saladillo : 93 por $10.820.611

: 93 por $10.820.611 Azul : 83 por $3.202.552

: 83 por $3.202.552 Rojas: 76 por $3.404.259

Cómo es el operativo y qué buscan notificar

El esquema de trabajo contempla visitas casa por casa, pero también notificaciones por correo postal, correo electrónico y llamados telefónicos, además de canales oficiales de comunicación. El objetivo es contactar a los contribuyentes alcanzados y guiarlos para que regularicen su situación sin intermediarios ni trámites complejos.

Una vez notificados, los beneficiarios deberán acercarse al Centro de Servicio de ARBA más cercano a su domicilio, donde contarán con atención prioritaria. El trámite se realiza en un solo paso: presentación del DNI, firma de una declaración jurada y verificación de los requisitos.

Requisitos para acceder a la exención

Podrán acceder al beneficio quienes cumplan con las siguientes condiciones:

Ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos

Ser titulares de una única vivienda familiar

Que la valuación fiscal del inmueble no supere los $6 millones

No estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

El esquema contempla tanto la condonación de deudas acumuladas de hasta cinco años como la exención de las cuotas futuras del Impuesto Inmobiliario, lo que implica un alivio económico significativo para los beneficiarios.

Desde el organismo recaudador, su director ejecutivo Cristian Girard destacó que el objetivo es “simplificar el acceso a los beneficios y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan efectivamente acceder sin obstáculos”, al tiempo que remarcó el impacto de la situación económica en los ingresos de los jubilados.

“Se trata de una generación que siempre cumplió con sus obligaciones fiscales. Para muchas personas, la deuda no solo representa una dificultad económica sino también una preocupación personal. El Estado tiene la responsabilidad de acercar soluciones concretas”, sostuvo el funcionario.