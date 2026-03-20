(video) Mar del Plata: Fue a realizar una denuncia por estafa y fue echada y agredida por el efectivo policial de la guardia

El reclamo era simple, pero lo que vino después fue un hecho tan insólito como violento. Una mujer fue a una comisaría para denunciar una estafa sobre su negocio y terminó en el piso, en medio de gritos, empujones y una escena que quedó grabada.

Todo ocurrió en seccional 16º de la policia de Mar del Plata, donde Teresa Lissalt del Pilar llegó junto a su pareja con una situación concreta: alguien estaba usando su local como punto de entrega para ventas publicadas en Facebook, sin ningún tipo de autorización. Eso les generaba conflictos con clientes que aparecían a retirar productos que ellos nunca vendieron.

Ante la negativa del policía a tomarle la denuncia, la situación escaló rápidamente. “Voy a ir a la DDI”, le advirtió la mujer, en referencia a la Dirección Departamental de Investigaciones.

Lejos de encauzar la situación, el efectivo respondió con una frase que generó fuerte repudio: “Andá a lavarte el orto”, según quedó registrado.

A partir de allí, la mujer lo reprende por esa contestación y se retira momentáneamente, pero regresó poco después con la intención de filmar lo ocurrido como prueba.

En ese momento, el policía intentó impedirle el ingreso, empujándola hacia afuera.

La situación derivó en un forcejeo, donde se observa cómo el agente intenta bloquearle el paso mientras la mujer insiste en registrar la escena.

“Me pegó el oficial”, denunció la mujer ante otros efectivos que se acercaron al lugar, azorados por lo que estaba ocurriendo.

POLICIA APARTADO

Después del episodio, el subteniente fue apartado de su cargo de manera preventiva por tres meses. Según contó la propia víctima, otros policías se comunicaron con ella para disculparse por lo ocurrido.

Pero el conflicto no quedó ahí. Lissalt del Pilar aseguró que iniciará acciones legales contra la provincia. Su planteo es claro: no solo fue agredida, sino que además no recibió la respuesta que fue a buscar en un primer momento.