El 12% de los femicidios de este cuatrimestre están vinculados con el narcotráfico

El Observatorio Nacional MuMaLá realizó un mapa sobre los femicidios de los primeros cuatro meses del año, revelando una realidad dolorosa que desgarra el tejido social, cada 32 horas hay un crimen por razones de género en el territorio nacional. Desde que empezó el año hay 90 femicidios registrados. Revelando nuevos rostros de la violencia vinculados al narcotráfico.

Los datos arrojados por MuMaLá sostienen que la violencia no comienza en la calle, sino detrás de puertas que deberían simbolizar refugio. El 67 por ciento de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, confirmando que, para las mujeres en Argentina, el hogar sigue siendo el lugar más inseguro.

El Círculo Íntimo y el pedido de auxilio

El análisis exhaustivo de los vínculos revela un patrón de proximidad letal. El 50 por ciento de los asesinatos fue cometido por parejas o ex parejas de las víctimas. A pesar de que el 10 por ciento de las víctimas había intentado buscar protección estatal a través de denuncias, el sistema falló estrepitosamente. El 75 por ciento de ellas contaba con órdenes de restricción o perimetrales al momento de ser asesinadas. Esta brecha entre la medida judicial y la protección efectiva pone de manifiesto la urgencia de la Declaración de Emergencia Nacional en Violencias de Género que exige el Observatorio para restituir recursos económicos y humanos.

Nuevos Rostros de la Violencia: Narcotráfico y Suicidios

La crónica de 2026 introduce matices cada vez más complejos. Los feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado representan ya el 12 por ciento del total (11 casos), donde el uso de armas de fuego por parte de sicarios o bandas mafiosas es la constante en el 89 por ciento de estos episodios.

Por otro lado, emerge con fuerza la figura del suicidio feminicida. Se han detectado 5 casos de muertes autoinfligidas como consecuencia directa de una violencia de género sistemática y un abuso de poder crónico.

El Impacto en las Provincias y en las jovenes

Buenos Aires lidera en números absolutos con 35 casos, sin embargo, la profundidad del análisis debe observar las tasas por cada 100.000 mujeres. Bajo esta lupa están las provincias de Santiago del Estero (1,1), San Luis (1,0) y Catamarca (0,9) presentan las situaciones más críticas del país, superando ampliamente la tasa nacional de 0,4.

Estos casos tienen un impacto muy significativo en las juventudes, por un lado, dejan un tendal de víctimas colaterales con 61 niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres en este cuatrimestre. Por otro lado, la edad de las víctimas, según el relevamiento es de 38 años la edad promedio, entre ellas 8 niñas y adolescentes menores de edad.

La Resistencia ante la Tentativa

El informe destaca una cifra que estremece por su magnitud, 356 intentos de femicidio en solo cuatro meses. Esto significa que, por cada femicidio consumado, hubo casi 4 mujeres que sobrevivieron a un ataque letal. En el 63 por ciento de estas tentativas, la intervención de las fuerzas de seguridad fue clave para auxiliar a las víctimas.

La realidad de 2026, analizada por MuMaLá es un llamado de auxilio de un equipo federal que monitorea desde 20 provincias cómo la violencia de género se transforma y recrudece, exigiendo políticas públicas que dejen de llegar tarde.

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