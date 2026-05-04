Las Patinadoras Francesca Turco y Catalina Legnoverde se destacaron en Posadas

Este pasado fin de semana se desarrollo en la ciudad de Posadas, Misiones la Copa Apertura de la Divisional B, bajo la organización de la Confederación Argentina de Patin y de la que participaron las patinadoras nuevejulienses, Francesca Turco y Catalina Legnoverde.

El certamen se desarrolló en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) y reunió a más de 1.300 deportistas de distintas federaciones de todo el país, consolidándose como uno de los torneos más importantes del calendario nacional.

En la competencia, Francesca Turco se presentó en la categoría Segunda Junior, donde logró ubicarse en el 16° puesto entre 45 patinadoras, mientras que Catalina Legnoverde compitió en Promocional Mini Infantil, alcanzando el 18° lugar entre 39 participantes.

Desde el entorno de las deportistas destacaron que se trató de un torneo de altísimo nivel competitivo, en el que ambas representantes locales lograron desarrollar programas de gran calidad, dejando una muy buena imagen y sumando experiencia en un escenario de relevancia nacional.