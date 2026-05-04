Básquet: Atlético 9 de Julio jugo en Chivilcoy

El pasado sabado, los equipos de basquetbol masculino del Club Atlético 9 de Julio, por la disputa de la séptima fecha de los certámenes de la Asociación de Básquet de Chivilcoy, visitaron esa ciudad al Club Colón, donde los equipos del «millonario», vienen cumpliendo en cada fecha destacadas actuaciones, ubicado ahora en la quinta posición en ambas divisiones y ganando en experiencia.

Salvo juveniles, que Atlético se encontró con un duro adversario, perdiendo por amplio margen de puntos, en los otros tres partidos cumplió muy destacadas actuaciones, sobre todo en Mininbasquet, que tras ir perdiendo por 42 a 35, tuvo un gran parcial final, en el que se impuso 11 a 6, para perder por 48 a 46.

El equipo, mixto, formó con K.Puntieri 6, S.Ghedin 4, R.Merico 2, N.Arruiz 5, A.Mas 15, J.Carrión 2, M.Rivas 2, F.Giretti, M.Boufflet 2, T.Olano 4, I.Allegrette 2 y O.Riopedre 2. DT Andrés Pastori.

Y en los otros dos partidos también hubo paridad: en juveniles los locales sólo pudieron sacar ventaja en el tercer cuarto, siendo muy parejos los demás, con el segundo parcial para Atlético y resultado final para Colón 44 a 38. Y en