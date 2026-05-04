Nuevo accionar policial contra motociclistas fuera de la ley

Este fin de semana a varios motociclistas les fue secuestrado su moto vehículo por incumplimiento de la ley de transito. Conforme detallo Policía Comunal en el transcurso del ultimo fin de semana y prosiguiendo con los Operativos de Transito que se viene realizando con asiduidad, esta Policía Comunal juntamente con personal de la Guardia Urbana e Inspectores de transito Municipal, llevaron a cabo diversos Operativos en distintos puntos de la Ciudad con el objetivo de concientización de uso de casco reglamentario, vehículo en condiciones de circulación, documentación reglamentaria.

En ese marco se procedió al secuestro de un total de TRECE (13) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas, por Infracción a la Ley Nacional de Transito 24449 y Ordenanza Municipal vigente entre las faltas se destacan caños de escapes adulterados, conductores menores de edad, ciclomotores sin ningún tipo de luces etc. Intervención del Juzgado de Faltas Municipal local.