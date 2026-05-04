La 129º Expo Rural de 9 de Julio tiene fecha y ya abrió la venta de stands

En redes sociales de Sociedad Rural de 9 de Julio se pudo observar que la entidad de calle Granada y Alsina abrió la venta de stands de la 129º Expo Rural, además de anunciar la fecha de la esperada muestra por parte del publico nuevejuliense.

La 129º edición se desarrollará los días 1, 2, 3 y 4 de octubre de 2026, y es punto de encuentro entre el campo y la ciudad, como suelen mencionar en La Rural, para lo que ya están trabajando propuestas para todo el publico vinculando producción, comercio, industria, emprendedurismo, música y gastronomía para quienes asistan al encuentro, además de ser un lugar donde la producción agropecuaria también dice lo suyo con el mensaje que cada año se da desde el lugar.

En redes sociales desde La Rural informaron que a partir de hoy lunes 4 de mayo, desde las 8:00 horas, se pone a la venta los stands para expositores. La convocatoria está dirigida a empresas, emprendedores y todos aquellos que busquen promocionar o vender.

Los interesados deberán acercarse a la Secretaría de la entidad, ubicada en la intersección de Cnel. Granada y Alsina, para realizar la reserva y asegurar su lugar en el predio.

Recordemos que cada año la Expo Rural de 9 de Julio convoca a un gran numero de publico ávidos por conocer que es lo que se hace en 9 de Julio. En ese marco la ultima edición, desde la organización diagramaron un espacio gastronómico mas amplio y ordenado. Tambien es una de las pocas exposiciones de la región que cuenta con un tambo en plena producción, un sector de huerta, exposición de animales, y la tecnología que utiliza el campo y la agronomía en el distrito, también se expone durante esos cuatros dias.